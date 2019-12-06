Бизнес-защита: как страхование помогает обезопасить компанию от потерь и рисков

Говорят, случайности – не случайны. Действительно, почти все можно предусмотреть заранее. А от того, что нельзя предусмотреть – придумали страхование.

Типичная ситуация – ваш клиент поскользнулся на ступеньке офиса и получил травму. Случайность? Всему виной скользкая плитка? Это неважно, если вы застраховали свою ответственность. Но что делать, если кто-то случайно или умышленно разбил витрину уже вашего магазина? Или как быть, если ваш офис затопили?

Все это абсолютно разные ситуации, которые могут случится с любым предпринимателем. Как же обезопасить себя от максимального числа рисков? На этот случай можно заключить страховой договор «Бизнес-защита» от ПриватБанка.

Что защищает «Бизнес-защита»

Недвижимость (фасад, крышу, стены, окна, лестницы и двери, а также отделку помещения), движимое имущество (технику, оборудование, предметы интерьера), товарные остатки и даже стеклянные элементы (прилавка или витрины).

Страхование ответственности перед третьими лицами. Если на припаркованную у вашего офиса машину упала вывеска или сосулька – этот убыток будет покрыт в рамках страхового договора. Убыток будет покрыт даже в том случае, если пострадала машина вашего сотрудника.

Кибер-риски. Вынужденный перерыв в работе и недополученная прибыль вместе с затратами на ремонт техники в случае онлайн вымогательства или заражения системы компьютерным вирусом также покрываются страховой суммой.

Как застраховаться

Самое интересное, что обычно при заключении комплексных программ страхования обязательным является предварительный осмотр имущества страховщиком. Но не в этом случае.

Осмотра имущества не потребуется. А заключить договор страхования можно в любом офисе Приватбанка или в Приват24. Оплатить страховку можно сразу или настроить регулярный платеж и необходимая сумма будет списываться с вашего счета ежемесячно.

Сколько это стоит

Приватбанк предлагает три пакета страхования:

1. Стандарт

- Страховая сумма 250 тыс грн

- Страховой платеж 100 грн. в мес /1200 грн в год

2. Элит

- Страховая сумма 500 тыс грн

- Страховой платеж 200 грн в мес/2400 грн в год

3. Люкс

- Страховая сумма – 1 млн грн

- Страховой платеж – 400 грн/мес/ 4800 грн в год

Кто страховщик по программе

Партнером программы страхования бизнеса является СК “Универсальная”, которая осуществляет урегулирование страховых случаев.

От каких рисков защищает страховка

Пожар, взрыв.

Стихийные бедствия

Затопление

Наезд транспортных средств

Противоправные действия третьих лиц (кража, грабеж, разбой)

Кибер-вымогательство и заражение ИТ системы компьютерными вирусами.

Вред имуществу третьих лиц, их жизни и/или здоровью.

Если что-то из списка произошло и причинило ущерб вашему имуществу или товару – то вы сможете компенсировать свои убытки в рамках предусмотренного договором страхового покрытия.

Важный момент – в этой программе нет франшизы, то есть той части убытка, которую страхователь обязуется оплатить за свой счет. Но есть интересное ограничение – договор начинает действовать через 7 дней после оплаты. Это позволяет страховщику защитить себя от страхового мошенничества, когда договор заключают, когда неприятность уже случилась.

Как воспользоваться страхованием в случае трагического происшествия

В течение 2 часов сообщить о происшествии в сервисные службы (полиция, пожарная, газовая служба, ЖЭК )

В течение 2 дней сообщить о страховом событии по телефону 3700. Важно при этом сохранить поврежденное имущество в том виде, в котором оно пребывало на момент происшествия. Ремонтировать или устранять последствия можно только по указанию сервисных служб. Но при этом обязательно нужно сфотографировать или сделать видеофиксацию последствий.

Далее место происшествия осмотрит эксперт страховщика и оценит размер ущерба. До этого нельзя подписывать никаких документов, признающих вашу вину в произошедшем.

Страховое возмещение выплачивается в течение 30 дней с момента подачи в страховую компанию всех документов, необходимых для принятия решения.

А что с кибер рисками

Кибер-атака или потеря данных во всем мире является одним из главных рисков для бизнеса. И чем крупнее бизнес, тем выше вероятность, что базу данных ваших клиентов захотят украсть, а компьютер главного бухгалтера подвергнется атаке вируса, пытающегося перевести крупную сумму на анонимный счет.

Что делать, если в результате атаки вы не можете осуществить платежи, отправлять и принимать товары, вести диалог с контрагентами? Как обезопасить бизнес, когда в результате кибер-атак вы несете убытки?

С одной стороны «Бизнес-защита» позволяет быстро оплатить ремонт и восстановить работу компьютерной системы. При этом за восстановление каждого поврежденного вирусом компьютера страховщик заплатит 2 тыс грн (в пределах лимита по риску).

С другой стороны – возместить недополученную прибыль за 5 дней простоя бизнеса. Обычно, именно такое время необходимо для восстановления работы компании после кибератаки. Для возмещения недополученной прибыли придется предоставить финансовые документы, подтверждающие ее размер.

Для получения выплаты необходимо лишь обратиться по телефону 3700 и после осмотра страховщиков получить выплату на основании экспертного заключения.

Одна деталь, чтобы получить страховую выплату важно, чтобы программное обеспечение было лицензионным, а компьютерная система во время страхового случая находилась под защитой антивируса.