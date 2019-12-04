В 2020 году рост реальных доходов граждан значительно сократится – экономист

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В 2020 году рост реальных доходов граждан значительно сократится.
Об этом сообщил экономист Алексей Кущ.
«Данные Госстата нельзя назвать объективными. Если посмотреть, как они рассчитывают средний показатель средней заработной платы, то мы увидим, что происходит искусственное завышение показателя средней заработной платы. Что касается роста реальных доходов населения, то Госстат оперирует только официальными данными. Реальная тенденция не совпадает с тем, что показывает статистика. Мы не видим значительного роста реальных доходов. Ведь рост доходов населения – это восстановление прежнего уровня доходов и заработных плат»,- сказал А. Кущ.
В этом году процесс роста зарплат идет медленнее, в 2018 году он был более динамичным.
«Средняя зарплата в перерасчете в долларах практически вышла на уровень 2013 года. В 2020 году рост реальных доходов граждан значительно сократится.
«Если зарплаты и будут расти, то максимум на 5%. Если в 2020 году будет экономический кризис, то даже будет падение средних зарплат»,- резюмировал А. Кущ.
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