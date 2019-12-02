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НБУ назвал причины благоприятной ситуации на валютном рынке

НБУ назвал причины благоприятной ситуации на валютном рынке

Ситуация на валютном рынке Украины в ноябре 2019 года оставалась благоприятной, что позволило увеличить международные резервы на 2,5% до 21,9 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Как отметили в пресс-службе, несмотря на существенное замедление притока иностранного капитала в государственные облигации, если сравнить с предыдущими месяцами, предложение валюты на рынке было значительно больше, чем спрос за счет существенных продаж валюты экспортерами.

Это дало возможность Национальному банку купить на межбанке 897,8 млн долларов. Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил.

По материалам РБК-Украина
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