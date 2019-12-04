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На старых смартфонах появилась эксклюзивная функция от Android 10

На старых смартфонах появилась эксклюзивная функция от Android 10

Google объявила о выходе удобной функции концентрации внимания Focus Mode приложения Digital Wellbeing. Ранее эта функция находилась на стадии бета-тестирования, но теперь ею может воспользоваться любой владелец смартфона на Android.

Режим концентрации внимания Focus Mode был доступен в бета-версии только владельцам на Android 10. Но из-за малой распространенности новой прошивки Google приняла решение выпустить приложение с установленным Digital Wellbeing и родительскими настройками на смартфоны с Android 9.0 Pie тоже, большая часть из которых являются старыми устройствами.

Режим концентрации внимания позволяет временно отключить отвлекающие приложения. Если вы пользовались бета-версией, то можете и не заметить особых изменений со стабильным релизом. Тем не менее, Google нашла новые способы сделать Focus Mode более полезным. Особенно здесь выделяется возможность включать и выключать его автоматически по заданному заранее расписанию.

По материалам Сегодня
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