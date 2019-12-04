В Германии представили концепт напечатанного на 3D-принтере электрокара (видео)

Немецкая компания BigRep представила концепт маленького электрокара, детали которого были напечатаны на 3D-принтере.

Об этом сообщает Naked Science.

“Немецкая компания BigRep представила концепт маленького автомобиля, который состоит из 14 деталей, напечатанных на 3D-принтере. Проект назвали Loci”, – говорится в сообщении.

Как отмечает портал, сам автомобиль оснащен электрической силовой установкой, однако разработчики не предоставили о ней никакой информации, так же как и систему автономного управления.

Электрокар сможет предложить немало удобных функций, а именно беспроводную зарядку для смартфона и медиацентр с сенсорным экраном.

Отмечается, что Loci показали в трех вариантах. Первый является одноместным авто, которое можно использовать, например, для поездок по университетскому городку. Версия для «большого города» имеет два пассажирских места. Третий вариант можно использовать для передвижения по аэропорту.