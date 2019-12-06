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McDonald’s в Борисполе и концессия аэропортов: в Минифраструктуры сообщили о планах на 2020 год

McDonald’s в Борисполе и концессия аэропортов: в Минифраструктуры сообщили о планах на 2020 год

Министерство инфраструктуры Украины в 2020 году планирует развивать внутренние авиаперевозки, а также государственно-частное партнерство в авиационной отрасли.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью «ЦТС».

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«По авиации, хочу чтобы в аэропорт Борисполь зашел McDonald’s. А они заходят только когда все суперпрозрачно. Кроме этого, изучаем возможности для старта концессии по четырем региональным аэропортам», — сообщил Криклий.

Министр отметил, что в правительстве планируют упростить процессы получения квот и направлений авиакомпаниями для того, чтобы стимулировать привлечение новых компаний на украинский авиарынок.

Авиаперелеты между городами Украины Мининфраструктуры планируют стимулировать, отменив налог на добавленную стоимость с билетов на внутриукраинские авиаперелеты. Об этой инициативе Криклий сообщал в октябре 2019 года.

По материалам hromadske.tv
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