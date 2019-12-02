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В Минфине объяснили путь к уменьшению госдолга

В Минфине объяснили путь к уменьшению госдолга

Государственный долг будет уменьшаться, когда в Украине заработают принятые Верховной Радой законопроекты, которые будут наполнять доходную часть госбюджета.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Так, Маркарова ответила на вопрос, каким образом будет уменьшаться доля заимствований в доходной части госбюджета Украины.

“Рост общей доли долга идет гораздо меньшими темпами, чем рост нашей экономики. Когда можно будет полностью отказаться от этого и перейти к выходу к развитию рынков на проекты? Это тогда, когда у нас полностью заработают те законы, которые мы здесь приняли. Когда мы поборем дефицит госбюджета. Когда у нас пройдет приватизация, когда у нас увеличатся поступления, не увеличивая при этом ставки налогов. Именно тогда мы сможем перейти к уменьшению заимствований”, – сообщила глава Минфина.

Министр подчеркнула, что в течение последних лет экономика Украины постепенно растет. Поэтому заложенный в бюджете дефицит постепенно уменьшается. Так, почти 10% общего дефицита, который был по состоянию на 2013-й год, Украина дошла до 2,3% дефицита бюджета.

“А на следующий год наш бюджет закладывает показатель в 2% всего дефицита. Соответственно, заимствовать мы будем меньше. Главная причина того, что у нас есть долг – дефицитный бюджет. Именно поэтому фискальная консолидация, а по-простому, “расходование столько, сколько зарабатываем” – это наша стратегия, которую мы четко имплементируем”, – заявила Маркарова.

Напомним, глава Минфина заявила, что в 2020 году государственный долг Украины должен составлять менее 50% валового внутреннего продукта (ВВП).

По материалам РБК-Украина
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