По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (26,753 млн и 24,405 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (36 и 24), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,70-23,71 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 60 активных заявок по доллару на сумму 51,158 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,1000 – 10 999

24,0000 – 7 777

23,8500 – 25 000

23,7200 – 10 000

23,7000 – 33 333

23,6600 – 20 000

23,6600 – 29 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,6800 – 35 000

23,6800 – 80 000

23,6900 – 35 000

23,6900 – 10 000

23,7000 – 20 000

23,7000 – 30 000

23,7000 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,7099 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,6485 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.