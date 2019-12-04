Instagram ввел возрастное ограничение 13+ и будет спрашивать о возрасте

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Начиная с 4 декабря, новые пользователи Instagram обязаны указывать свой возраст при регистрации — им должно быть по крайней мере 13 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Существующие пользователи не обязаны добавлять дату рождения. Данные о возрасте не покажут другим пользователям.
Instagram планирует использовать сведения, чтобы обезопасить соцсеть для несовершеннолетних, а также расширить аудиторию алкогольной и другой продукции с возрастным цензом.
В ближайшие дни Instagram также позволит пользователям заблокировать сообщения от всех, на кого они не подписаны. Бизнес-аккаунты смогут ограничить свои посты от несовершеннолетних.
Пока что соцсеть не будет дополнительно верифицировать даты рождения и полагается на честность юзеров. В будущем — рассматривает использование ИИ для подтверждения возраста. Уже сегодня сотрудники компании могут примерно оценить возраст по публикациям, а ее алгоритмы предсказывают возраст и пол.
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