Instagram ввел возрастное ограничение 13+ и будет спрашивать о возрасте

Начиная с 4 декабря, новые пользователи Instagram обязаны указывать свой возраст при регистрации — им должно быть по крайней мере 13 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Существующие пользователи не обязаны добавлять дату рождения. Данные о возрасте не покажут другим пользователям.

Instagram планирует использовать сведения, чтобы обезопасить соцсеть для несовершеннолетних, а также расширить аудиторию алкогольной и другой продукции с возрастным цензом.

В ближайшие дни Instagram также позволит пользователям заблокировать сообщения от всех, на кого они не подписаны. Бизнес-аккаунты смогут ограничить свои посты от несовершеннолетних.

Пока что соцсеть не будет дополнительно верифицировать даты рождения и полагается на честность юзеров. В будущем — рассматривает использование ИИ для подтверждения возраста. Уже сегодня сотрудники компании могут примерно оценить возраст по публикациям, а ее алгоритмы предсказывают возраст и пол.