Для строительства евроколеи из Львова могут привлечь польский кредит — Мининфраструктуры

Укрзализныця может привлечь кредит у польского финансового учреждения для того, чтобы построить путь европейского образца от Львова до украино-польской границы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «ЦТС».

«Проект евроколеи реальный, он интересный. Мы хотим развивать мультимодальность в этом переходе. Потенциально можем даже говорить о том, чтобы был какой-нибудь доступный кредитный ресурс с польской стороны, ведь они тоже заинтересованы в этом», — сообщил Криклий.

По его словам, реализация проекта евроколеи может положительно повлиять не только на пассажирские, но и грузовые перевозки. В частности, это позволит украинским экспортерам свободно перевозить товары из Украины в ЕС по железной дороге.