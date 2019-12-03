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Правительство требует от Укрзализныци “почистить” кадры, чтобы не было коррупции

Правительство требует от Укрзализныци “почистить” кадры, чтобы не было коррупции

Кабинет Министров призывает наблюдательный совет АО “Укрзализныця” пересмотреть эффективность работы менеджмента и принять соответствующие кадровые решения для прекращения коррупции.

Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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“Мы как правительство уже обратились в наблюдательный Совет для того, чтобы он пересмотрел эффективность работы менеджмента Укрзализныци и принял соответствующие кадровые решения”, – сказал Гончарук.

Премьер-министр добавил, что правительство настаивает, чтобы коррупция в Укрзализныце была немедленно приостановлена, и делает все зависящее, чтобы это произошло как можно быстрее.

“По моему мнению, в Укрзализныце ситуация сложная… Мы исходим из того, что на местах продолжается, в отдельных случаях, коррупция. Однако нам нужно учитывать, что в Укрзализныце существует независимый наблюдательный совет, который влияет на менеджмент напрямую”, – сказал Гончарук.

Он ожидает, что уже к концу этого года ситуация в компании серьезно изменится.

По материалам УКРИНФОРМ
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