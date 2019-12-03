Правительство требует от Укрзализныци “почистить” кадры, чтобы не было коррупции

Кабинет Министров призывает наблюдательный совет АО “Укрзализныця” пересмотреть эффективность работы менеджмента и принять соответствующие кадровые решения для прекращения коррупции.

Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Читайте также: Наблюдательный совет УЗ рассмотрит увольнение Кравцова — Криклий

“Мы как правительство уже обратились в наблюдательный Совет для того, чтобы он пересмотрел эффективность работы менеджмента Укрзализныци и принял соответствующие кадровые решения”, – сказал Гончарук.

Премьер-министр добавил, что правительство настаивает, чтобы коррупция в Укрзализныце была немедленно приостановлена, и делает все зависящее, чтобы это произошло как можно быстрее.

“По моему мнению, в Укрзализныце ситуация сложная… Мы исходим из того, что на местах продолжается, в отдельных случаях, коррупция. Однако нам нужно учитывать, что в Укрзализныце существует независимый наблюдательный совет, который влияет на менеджмент напрямую”, – сказал Гончарук.

Он ожидает, что уже к концу этого года ситуация в компании серьезно изменится.