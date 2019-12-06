Snap и Gucci представили свои очки дополненной реальности (фото)

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Компания Snap в сотрудничестве с Gucci и режиссером Хармони Кориным представила специальный выпуск очков дополненной реальности Spectacles 3.
Об этом пишет CDRinfo.
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Дизайн устройства разработал Корин, за основу был взят его новый фильм. Кинолента была снята с помощью очков Spectacles 3 и дополнена созданными специально для нее 3D-эффектами.
Очки оснащены двойной камерой, которая позволяет вести съемку в 3D. При просмотре видео в Snap и перемещении смартфона создается ощущение глубины. Кроме того, используя функцию 3D-фильтра, можно совместить изображение с объектами в реальном мире, чтобы они взаимодействовали.
Пока не известно, будут ли очки продаваться. Впрочем, попробовать их можно виртуально с помощью приложения Snapchat.
Для создания 3D-эффектов разработчики Snap использовали программу Lens Studio. Эти эффекты станут доступны для всех пользователей Spectacles 3, начиная с 6 декабря.
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