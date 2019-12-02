0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 318 0

Украинская «дочка» российского банка прекращает сотрудничество с платежной системой MasterCard

Украинская «дочка» российского банка прекращает сотрудничество с платежной системой MasterCard

Украинская “дочка” российского государственного Проминвестбанка прекращает обслуживать карты платежной системы MasterСard.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке обратились к юридическим лицам с просьбой до 18 декабря закрыть карты Mastercard и перевести остаток средств на другой текущий счет юридического лица, открытый в Проминвестбанке. По истечению этого срока банк прекратит обслуживать карты по собственной инициативе.

Напомним, ранее “Проминвестбанк” заявил, что в рамках изменения стратегии постепенно прекращает работу с физическими лицами и прекращает обслуживание ФЛП.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.