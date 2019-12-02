Украинская «дочка» российского банка прекращает сотрудничество с платежной системой MasterCard

Украинская “дочка” российского государственного Проминвестбанка прекращает обслуживать карты платежной системы MasterСard.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке обратились к юридическим лицам с просьбой до 18 декабря закрыть карты Mastercard и перевести остаток средств на другой текущий счет юридического лица, открытый в Проминвестбанке. По истечению этого срока банк прекратит обслуживать карты по собственной инициативе.

Напомним, ранее “Проминвестбанк” заявил, что в рамках изменения стратегии постепенно прекращает работу с физическими лицами и прекращает обслуживание ФЛП.