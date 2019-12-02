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Гонтарева вошла в ТОП-16 женщин мира по версии Financial Times

Гонтарева вошла в ТОП-16 женщин мира по версии Financial Times

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева вошла в ТОП-16 женщин, которые вдохновляют, по версии Financial Times.

Самым влиятельным женщинам ежегодно в декабре посвящен выпуск FT Weekend Magazine.

Читатели международной деловой газеты назвали 100 самых влиятельных женщин, которые открыли новые возможности в 2019 году или привлекли внимание к некоторым из наиболее важных проблем нашего времени, а редакция выбрала 16 из них.

Валерия Гонтарева вошла в список за вклад в борьбу с коррупцией в Украине.

“Отличным кандидатом была бы Валерия Гонтарева, бывший руководитель Национального банка Украины, которая столкнулась со всевозможными атаками, физическими, юридическими и репутационными, за ее борьбу с коррупцией в Украине”, – отметил комментатор издания Джордж Хорсингтон.

В список также вошли экоактивистка Грета Тунберг, американский сенатор Элизабет Уоррен, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, режиссер и сценарист Фиби Уоллер-Бридж, премьер Норвегии Эрна Сульберг.

По материалам УКРИНФОРМ
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