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Apple работает над созданием iPhone с 5G

Apple работает над созданием iPhone с 5G

Компании Apple и Qualcomm, которая разрабатывает и исследует средства беспроводной связи, работают над созданием новых iPhone с технологией 5G.

Об этом заявил президент Qualcomm Кристиано Амон, сообщает РСмад.

“Приоритетом номер один в новых отношениях с Apple – запустить их телефон (с 5G — ред.) как можно скорее”, – сказал Амон.

Он также напомнил, что Apple и Qualcomm долгое время конкурировали на рынке процессоров, но в результате пришли к примирению. В итоге Apple подписала многолетний контракт о поставках модемов от Qualcomm, поддерживающих стандарт 5G.

Амон заявил, что в первом iPhone с 5G будут использоваться модемы Qualcomm. Однако весь радиочастотный блок будет состоять из компонентов разных компаний.

Планируется, что Apple представит четыре модели новых iPhone с поддержкой 5G в сентябре 2020 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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