Крупный бизнес в этом году уже выплатил более 300 млрд грн налогов

С начала этого года крупные плательщики уплатили в бюджет более 300 млрд грн, что на 9,1% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса крупных налогоплательщиков ГНС.

“В течение января — ноября 2019 года плательщиками Офиса крупных плательщиков налогов ГНС обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 313,2 млрд грн, а это на 26,1 млрд грн, или на 9,1% больше, чем в прошлом году”, — говорится в сообщении.

В разрезе основных налогов в госбюджет поступило:

налог на прибыль — 74,7 млрд грн;

налог на добавленную стоимость — 120,4 млрд грн;

акцизный налог с произведенных товаров — 57,8 млрд грн.

“Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, по результатам 11 месяцев текущего года составила 55,8% от налоговых платежей Государственного бюджета по Украине. В том числе, налог на прибыль — 74,0%, налог на добавленную стоимость — 55,1%, акцизный налог — 93,3%”, — отмечается в сообщении.