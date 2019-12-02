Saudi Aramco стала самой дорогой публичной компанией в мире

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Саудовский нефтяной концерн Aramco в результате первичного размещения акций (IPO) собрал рекордные 25,6 миллиарда долларов США. Его акции на бирже в Эр-Рияде в четверг, 5 декабря, торговались по 32 риала или 8,53 доллара за акцию.
Согласно сообщению компании, итоговый объем предложения составил три миллиарда акций или 1,5 процента капитала. В результате нефтяная компания из Саудовской Аравии стала самой дорогой публичной компанией в мире — стоимостью в 1,7 триллиона долларов. Aramco превзошла рекорд китайского ритейлера Ali Baba в 2014 году. Тогда ему удалось привлечь во время IPO 25 миллиардов долларов.
Объем IPO Saudi Aramco может еще возрасти, если будет реализован опцион на доразмещение 450 миллионов акций. Тогда Саудовская власть получит в целом 29,4 миллиарда долларов.
Размещение акций Aramco на бирже является центральным пунктом плана наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана с масштабной перестройки экономики под названием Vision 2030. Цель этого плана — сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти. Изначально планировалось, что Aramco выйдет на биржу в 2017 году.
Aramco была основана в 1933 году как концессия между правительством Саудовской Аравии с американской нефтяной компанией Standard Oil of California. В 1988 году саудовские власти получили полный контроль над компанией и переименовали ее в Saudi Aramco. На конец 2018 года подтвержденные нефтяные запасы Aramco, по ее собственной информации, были больше, чем суммарно у пяти крупных международных нефтяных компаний — ExxonMobil, Shell, BP, Chevron и Total.
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