0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Рада передала регулирование рынка труда в Минэкономразвития

Рада передала регулирование рынка труда в Минэкономразвития

Верховная Рада Украины приняла закон, которым передает полномочия в сфере занятости населения от Министерства социальной защиты в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

За соответствующий законопроект №2168 проголосовали 264 депутата.

Необходимость принятия этого законопроекту возникла после формирования нового правительства, когда сферу занятости решили отдать в подчинение Минэкономики, а не Минсоцполитики.

“В связи с утверждением нового состава правительства предполагается перераспределение полномочий Кабинета Министров по решению вопросов государственного управления в сфере труда и занятости населения”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.