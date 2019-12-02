Рада передала регулирование рынка труда в Минэкономразвития

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада Украины приняла закон, которым передает полномочия в сфере занятости населения от Министерства социальной защиты в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
За соответствующий законопроект №2168 проголосовали 264 депутата.
Необходимость принятия этого законопроекту возникла после формирования нового правительства, когда сферу занятости решили отдать в подчинение Минэкономики, а не Минсоцполитики.
“В связи с утверждением нового состава правительства предполагается перераспределение полномочий Кабинета Министров по решению вопросов государственного управления в сфере труда и занятости населения”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"11 ч. назад - 2648 31
Почему доллар падает, а цены нет - объяснение Минэкономики9 ч. назад - 4608 8
Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы12 ч. назад - 2537 8
Киевводоканал утвердил новые взносы: за что придется заплатить13 ч. назад - 1295 7
В Нацбанке объяснили стремительное падение курса валютВчера, 20:00 - 7937 7
Средняя цена на землю в регионах Украины (инфографика)Вчера, 21:09 - 5705 3
Почему доллар падает, а цены нет - объяснение Минэкономики9 ч. назад - 4608 8
Мировой кризис: эксперт рассказал, как он повлияет на курс гривны (видео)8 ч. назад - 3268
"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"11 ч. назад - 2648 31
Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы12 ч. назад - 2537 8
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)Вчера, 17:10 - 626
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 593
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1744
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3588 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 5087 3