На украинский рынок зайдет еще одна международная платежная система

Национальный банк Украины согласовал правила международной платежной системы PayRun и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующее решение принял 2 декабря Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины.

Платежной организацией международной платежной системы PayRun является ООО “Пейрано” (Киев), которое имеет лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Платежная система PayRun стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковским финансовым учреждением — резидентом.