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Милованов: Новый закон не разрешает увольнять беременных и родителей в декрете

Милованов: Новый закон не разрешает увольнять беременных и родителей в декрете

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обнародовал нововведения реформы рынка труда.

Об этом сообщается на сайте Министрерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Главная цель изменений на рынке труда – это обеспечение трудоспособного населения рабочими местами и достойными заработными платами.

“Украина является лидером по ратификации международных конвенций о защите прав наемных работников, но отстает в сфере их выполнения. Мы не намерены нарушать подписанные стандарты, наоборот, защищаем фундаментальные права рабочих”, – сказал он.

Он опроверг информацию о 12-часовом рабочем дне, сокращении срока больничных, возможности увольнения беременных и работников в декрете.

Новый закон урегулирует формат дистанционной и надомной работы и никоим образом не уменьшает права работников, особенно уязвимых категорий.

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“Мы стремимся усложнить, а в идеале, вообще исключить случаи, когда под условием фиктивных реорганизаций компаний или учреждений увольняют социально незащищенных лиц. Поэтому хотим законодательно защитить всех работников, а увольнение беременных женщин сделать невозможным», – заметил министр.

Напомним, Finance.ua писал, что Милованов предложил ввести обязательства заключать трудовой договор в письменном виде и позволить работать удаленно и по гибкому графику.

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По материалам Finance.UA
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