Продлены налоговые льготы для предприятий лиц с инвалидностью

ВР несла изменения в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий деятельности для предприятий и организаций, которые основаны общественными объединениями лиц с инвалидностью.

За законопроект № 2439 проголосовали 360 парламентариев.

Закон продлевает действие льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) по операциям по поставке товаров и услуг, изготавливаемых и поставляемых организациями или предприятиями объединений лиц с инвалидностью:

Действие льготной ставки (0%) продлено до 1 января 2025 года.

Закон заменил термин “инвалид” на “лицо с ограниченными возможностями”.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в Украине проживает свыше 2,6 млн. лиц с инвалидностью.

Цель закона – освободить предприятия, основанные лицами с инвалидностью, от уплаты НДС. А сэкономленные средства предприятия и организации лиц с инвалидностью направят на производственные и социальные нужды. Это будет способствовать созданию рабочих мест для людей с инвалидностью и предоставлению им общественными объединениями социальной защиты.

Справка Finance.ua: