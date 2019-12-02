Рада отсрочила увеличенные штрафы за ввоз "еврономера"

Парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2288 “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481” об отсрочке увеличения штрафа за ввоз “евроблях”.

За законопроект проголосовали 311 нардепов.

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Документ приостановил действие новых санкций, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 470 и четвертой-шестой статьи 481 Таможенного кодекса.

Напомним, в октябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что штрафные санкции к владельцам нерастаможенных автомобилей отложены до 1 января 2020 года.

Мои Fiнансы:

задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет за собой штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства;

за управление машиной на еврономерах – штраф 8500 грн;