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Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"

Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"

Украинские таможни выписывают владельцам авто на “еврономерах” максимальные штрафы.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в FACEBOOK.

Как говорится в сообщении, пока владельцы «еврономеров» радовались публикациям СМИ об отсрочке «драконовских» штрафов для своих авто и ожидали «доступной растаможки», таможня не переставала выписывать протоколы за превышение сроков пребывания автомобилей на еврономерах в Украине.

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“Гражданин Украины ввез в 2016 году автомобиль Jeep Grand Cherokee! С тех пор владелец автомобиль не вывозил и ждал “доступной растаможки”. В октябре п. г. указанный гражданин решил поехать на экскурсию в Польшу на автобусе, оставив “евроавтомобиль” дома. Во время пересечения границы гражданин получил на таможне протокол о нарушении таможенных правил”, – сообщает Дорожный Адвокат.

Позиция адвоката владельца еврономера:

  • в суде адвокат владельца авто на «еврономерах» просил не привлекать к ответственности из-за того, что на момент ввоза автомобиля не существовало ответственности в таком размере.

Позиция суда:

  • суд указанные доводы не учел и наложил на владельца авто штраф 170 тыс. грн. (Решение от 12.11.2019, дело №461/8606/19).

Как отмечается, в ноябре этого года таких решений вынесено судами много.

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Кроме того, Дорожный Адвокат отмечает, что получение штрафа не освобождает собственника авто на «еврономерах» от обязанности вывезти авто за пределы Украины. Если автомобиль не будет вывезен за пределы таможенной территории Украины или растаможен, то к владельцу могут быть применены новые штрафы.

Справка Finance.ua:

  • Превышение срока временного ввоза или транзита более чем на тридцать суток, а также потеря этих автомобилей, предусматривает штраф 170 000 грн или их конфискацию (ч.6 ст.481 и ч.6 ст.470 Таможенного кодекса).
По материалам Finance.UA
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