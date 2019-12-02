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Смартфон Samsung Galaxy S11 сможет записывать видео в формате 8K

Смартфон Samsung Galaxy S11 сможет записывать видео в формате 8K

Интернет-источники продолжают публиковать информацию о характеристиках флагманского смартфона Galaxy S11, который компания Samsung анонсирует в начале следующего года.

По слухам, аппарат получит 6,7-дюймовый дисплей, загибающийся на боковые части корпуса. В область экрана будет встроен сканер отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Max. Этот датчик использует ультразвуковую технологию. Утверждается, что сенсор позволит одновременно распознавать два отпечатка пальцев.

Как теперь стало известно, новинка позволит записывать видеоматериалы ультравысокой чёткости в формате 8К. Видеоряд данного стандарта обладает разрешением 7680 × 4320 пикселей. Говорится о поддержке кадровой частоты 30 к/с.

Основная камера Galaxy S11 получит пятикомпонентную конфигурацию. Это три обычных датчика изображения, модуль ToF для получения данных о глубине сцены и некий дополнительный сенсор. Фронтальная камера разместится в небольшом отверстии в верхней части дисплея.

В оснащение войдут процессор Qualcomm Snapdragon 865 или Samsung Exynos 990, 8 Гбайт оперативной памяти, симметричный порт USB Type-C. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 10, дополненной надстройкой One UI 2.0.

По материалам 3dnews.ru
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