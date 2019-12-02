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Китай усиливает контроль над оттоком капитала

Китай усиливает контроль над оттоком капитала

China Merchants Bank приостановил некоторые из своих услуг по переводу денег в долларах США, поскольку Пекин активизирует свои усилия по контролю над оттоком капитала в условиях торговой войны с США.

Об этом сообщает South China Morning Post.

China Merchants уведомил своих клиентов на прошлой неделе, что новые переводы в рамках “программы международных переводов” банка больше не будут приниматься со 2 декабря и вся программа будет закрыта 30 декабря. В пятницу в ответ на бурную реакцию рынка и клиентов банк сообщил, что возобновит услуги по переводу со 2 января.

Программа позволяла клиентам осуществлять переводы в иностранной валюте на зарубежные счета в установленные сроки или посредством автоматических периодических переводов на основе онлайн-инструкций. Размер перевода в иностранной валюте был ограничен суммой в $30 тыс. для каждой отдельной транзакции.

В последние годы Китай ввел жесткий контроль за движением капитала, чтобы сдерживать отток средств, особенно на фоне замедления экономического роста и торговой войны с США.

Каждому гражданину Китая разрешается покупать иностранную валюту на сумму до $50 тыс. в год. В рамках этой квоты граждане сталкиваются с серьезными административными препятствиями, такими как тщательное рассмотрение заявлений и деклараций, в которых указывается, как и когда должна быть использована иностранная валюта.

Профицит счета текущих операций Китая ежегодно сокращается с 2015 г. В прошлом году он достиг 15-летнего минимума в размере $49,1 млрд.

Ожидаемый переход к дефициту текущего счета в ближайшие годы отчасти будет вызван изменением курса юаня, который, вероятно, столкнется с понижательным давлением, даже если центральный банк будет поддерживать валюту. В то же время Пекин позволяет курсу юаня снижаться, чтобы компенсировать негативное влияние американских пошлин на экспортеров.

По материалам BIN
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