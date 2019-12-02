Украина может принять газ для частичного погашения долга Газпрома - Оржель

Украинская сторона может согласиться на погашение долга российского “Газпрома”, возникшего по решению Стокгольмского арбитража, за счет газа.

Об этом в эфире 24 канала сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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“Мы находимся в конструктивной позиции. Есть 3 млрд, нам надо как-то их компенсировать. Давайте смотреть, какие сроки, какие есть возможные варианты… Это будет либо скидка, либо реальные физические объемы. Мы готовы рассматривать любые предложения”, – сказал Оржель.

Он подтвердил, что Украина может принять газ в счет долга российской стороны, но не согласится на вариант полного обнуления долга.

“Здесь компромисс, который должны найти стороны. Это достаточно большая сумма, оценочные объемы импорта на уровне двух лет. В идеале нам забрать деньги сегодня, но в таких крупных взаимоотношениях надо искать компромисс, когда и за сколько мы сможем забрать”, – отметил Оржель.