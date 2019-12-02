0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Украина может принять газ для частичного погашения долга Газпрома - Оржель

Украина может принять газ для частичного погашения долга Газпрома - Оржель

Украинская сторона может согласиться на погашение долга российского “Газпрома”, возникшего по решению Стокгольмского арбитража, за счет газа.

Об этом в эфире 24 канала сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Читайте также: Витренко рассказал об условиях Украины для продления транзита газа из РФ

“Мы находимся в конструктивной позиции. Есть 3 млрд, нам надо как-то их компенсировать. Давайте смотреть, какие сроки, какие есть возможные варианты… Это будет либо скидка, либо реальные физические объемы. Мы готовы рассматривать любые предложения”, – сказал Оржель.

Он подтвердил, что Украина может принять газ в счет долга российской стороны, но не согласится на вариант полного обнуления долга.

“Здесь компромисс, который должны найти стороны. Это достаточно большая сумма, оценочные объемы импорта на уровне двух лет. В идеале нам забрать деньги сегодня, но в таких крупных взаимоотношениях надо искать компромисс, когда и за сколько мы сможем забрать”, – отметил Оржель.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Минэнергетики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.