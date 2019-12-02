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Принят законопроект о противодействии рейдерству

Принят законопроект о противодействии рейдерству

Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №085 о противодействии рейдерству.

Решение поддержали 362 народных депутата Украины.

Закон предусматривает – защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправного поглощения и захвата предприятий в аграрном секторе экономики.

Закон устраняет:

  • неправомерное завладение землями, которые используются сельскохозяйственными предприятиями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, используемых ими;
  • захват имущества сельскохозяйственных предприятий;
  • поглощение сельскохозяйственных предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав;
  • противоправные остановки деятельности сельскохозяйственных предприятий вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силовое противодействие их производственной деятельности.

Справка Finance.ua:

Что делать в случае незаконных действий относительно недвижимости или бизнеса (советы Минюста):

  • нужно подать жалобу в «Антирейдерскую» комиссию Минюста в электронной форме через Портал igov
  • комиссия проверяет ее оформление в 5-дневный срок; комиссия рассматривает по сути, формирует заключение (в пределах срока 30-45 дней);
  • сообщение о незаконной регистрации направляется правоохранительным органам.
По материалам Finance.UA
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