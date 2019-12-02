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Банки будут возвращать целые купюры в денежный оборот

Банки будут возвращать целые купюры в денежный оборот

Национальный банк будет стимулировать уполномоченные банки принимать от банков наличные и выдавать им подкрепление пригодными к обращению наличными.

С этой целью урегулирован вопрос о порядке работы уполномоченных банков с запасами наличности, сообщает НБУ.

В частности: уточнено понятие «обеспечение обязательств по договору хранения с применением термина «залог»; предусмотрено составление уполномоченными банками заявок на увеличение/уменьшение и подкрепление/вывоз запасов наличности на хранении в разрезе каждого хранилища с распределением по индексам и номиналами.

Также определено, что уполномоченные банки сдают в Нацбанк не пригодные к обращению наличные, а пригодная к обращению наличность должна использоваться для выдачи клиентам и другим банкам.

Регулятор внес соответствующие изменения в договор о хранении.

Вышеуказанные изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 3 декабря 2019 года №145 «Об утверждении изменений в Положение о передаче запасов наличности на хранение в уполномоченные банки».

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, кроме пункта 8 изменений к Положению, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

По материалам Finance.UA
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