Банки будут возвращать целые купюры в денежный оборот

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Национальный банк будет стимулировать уполномоченные банки принимать от банков наличные и выдавать им подкрепление пригодными к обращению наличными.
С этой целью урегулирован вопрос о порядке работы уполномоченных банков с запасами наличности, сообщает НБУ.
В частности: уточнено понятие «обеспечение обязательств по договору хранения с применением термина «залог»; предусмотрено составление уполномоченными банками заявок на увеличение/уменьшение и подкрепление/вывоз запасов наличности на хранении в разрезе каждого хранилища с распределением по индексам и номиналами.
Также определено, что уполномоченные банки сдают в Нацбанк не пригодные к обращению наличные, а пригодная к обращению наличность должна использоваться для выдачи клиентам и другим банкам.
Регулятор внес соответствующие изменения в договор о хранении.
Вышеуказанные изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 3 декабря 2019 года №145 «Об утверждении изменений в Положение о передаче запасов наличности на хранение в уполномоченные банки».
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, кроме пункта 8 изменений к Положению, который вступает в силу с 1 января 2020 года.
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