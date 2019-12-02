Маркетинг в финансовом секторе: основные правила

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Люди выбирают бренды, которые легко вспомнить, и большая часть потребителей купит бренд из первоначального репертуара, который сформирован у них в голове.
Об это рассказал управляющий партнер, маркетинговая агенция Aimbulance Виктор Дубровин на FinRetail2019.
К ключевым барьерам роста эксперт относит несколько позиций: бренд не подходит потребителю, потребитель не готов платить, потребитель не думает о бренде, потребитель не знает бренд.
Но в то же время, Виктор Дубровин выделяет несколько принципов роста бренда.
Принципы роста маркетинга в финансовом секторе:
1). Рост бренда в проникновении в рынок. Чтобы расти, необходимо привлекать новых клиентов. По мнению эксперта, отток клиента неизбежен, но справляться с оттоком клиентов и расти возможно, доводя продукт к стандарту качества на рынке и привлекая новых клиентов.
2). Бренды взаимозаменяемы, поэтому бренд нужно делать ближе и доступнее для клиента.
3). Память потребителя краткосрочна, поэтому нужно постоянно напоминать о бренде в привязке к конкретной задаче клиента.
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