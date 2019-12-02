0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 236 0

Philip Morris может перенести офис из Украины в случае давления со стороны правительства

Philip Morris может перенести офис из Украины в случае давления со стороны правительства

Один из крупнейших производителей табачной продукции Philip Morris Ukraine может переместить офис кластерного центра из Украины в случае давления на инвестиции.

Об этом заявил генеральный директор Philip Morris Ukraine Михалис Александракис в интервью “Интерфакс-Украина”.

“У нас сейчас таких планов (о переносе офиса. – Ред.) нет, но это во многом зависит от дальнейших действий правительства. Мы ведем борьбу за наш бизнес на этом рынке. Речь идет о борьбе с административным давлением, о ведении бизнеса в неопределенной и непрозрачной среде”, – заявил Александракис.

“Сегодня “Филип Моррис Украина” несет ответственность за ситуацию на рынке в Украине, Грузии, Армении, Молдове. Вынужден сказать, что мы можем переместить офис кластерного центра из Украины в случае безосновательного давления на наши инвестиции в стране. Но, как я и раньше говорил, мы здесь для того, чтобы продолжать развивать наш бизнес”, – добавил гендиректор табачного гиганта.

Справка Finance.ua:

  • 4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.
  • За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.
  • Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.