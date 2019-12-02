0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Госорганы будут общаться с гражданами в мессенджере

Госорганы будут общаться с гражданами в мессенджере

В Правительстве готовят новый механизм взаимодействия государственных органов с гражданами – через мессенджеры.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в FACEBOOK.

Планируется, что население сможет общаться с госорганами через мессенджеры в смартфоне а также через веб-версии.

Цель нововведения:

  • удешевление стоимости одного контакта для бюджета страны;
  • контроль за качеством обслуживания граждан;
  • получение уведомлений после ответа (в отличие от телефонного звонка или бумажного ответа).

“В отличие от письменных обращений, можно уточнять информацию, чтобы не футболить, а давать ответ по существу”, – отметил Дубилет.

Кабмин вскоре запустит пилотный проект, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

Читайте также: Дубилет анонсировал е-сервис вместо бумажных квитанций

“Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию”, – написал министр.

По его словам, правительство уже запустило первые чат-консультации для Министерства соцполитики, а в ближайшие месяцы планируется охватить все основные направления.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.