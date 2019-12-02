Госорганы будут общаться с гражданами в мессенджере

В Правительстве готовят новый механизм взаимодействия государственных органов с гражданами – через мессенджеры.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в FACEBOOK.

Планируется, что население сможет общаться с госорганами через мессенджеры в смартфоне а также через веб-версии.

Цель нововведения:

удешевление стоимости одного контакта для бюджета страны;

контроль за качеством обслуживания граждан;

получение уведомлений после ответа (в отличие от телефонного звонка или бумажного ответа).

“В отличие от письменных обращений, можно уточнять информацию, чтобы не футболить, а давать ответ по существу”, – отметил Дубилет.

Кабмин вскоре запустит пилотный проект, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

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“Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию”, – написал министр.

По его словам, правительство уже запустило первые чат-консультации для Министерства соцполитики, а в ближайшие месяцы планируется охватить все основные направления.