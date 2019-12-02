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Гендиректор "Укрбуда" продал компанию ресторатору - экс-президент "Укрбуда"

Гендиректор "Укрбуда" продал компанию ресторатору - экс-президент "Укрбуда"

Гендиректор “Укрбуд Девелопмент” Олег Майборода организовал продажу активов девелоперской компании ресторатору Дмитрию Федотенкову.

Об этом заявил экс-президент корпорации “Укрбуд” Максим Микитась в эфире телеканала “Прямой”.

“В процессе поиска инвесторов мною были подписаны определенные меморандумы, которые в СМИ и в народе называют “понятийки”, которые не несут за собой никакого юридического оформления, никаких юридических последствий”, – сказал Микитась.

“Более того, к сожалению, подавляющее большинство этих меморандумов в дальнейшем было подделано, подделана была моя подпись. То есть, не были поставлены подписи на одной странице. Можно же подсунуть сюда что угодно, что мы хотим. Кроме того, юридического оформления многомиллиардной компании не было”, – заявил застройщик.

По словам Микитася, “Укрбуд” по-прежнему принадлежит ему.

“Когда я был народным депутатом, по поручению по трастовому соглашению передал “Укрбуд” в управление Майбороде Олегу Григорьевичу. Но я оставался бенефициаром всех основных компаний. Компания “Укрбуд” объединяет десятки компаний. Но основные – “Укрбуд Девелопмент” и “Укрбудинвест”, – добавил он.

Экс-нардеп уверяет, что на сегодняшний день потерял контроль над компанией.

“На сегодняшний день я потерял как владелец компании все активы. Это господин Федотенков, это господин Майборода. И еще хотел бы подчеркнуть, есть господин Мармыш, который был главным юристом, на людей которого очень много оформилось тоже активов, принадлежащих “Укрбуду”. И эти три человека ответственны перед инвесторами за то, что должны достроить и за счет каких средств”, – заявил Микитась.

По его словам, из компании выведены активы с доходностью свыше 4 миллиардов гривен.

По материалам Економічна Правда
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