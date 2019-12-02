Forward Bank подключил бесконтактные платежи Apple Pay своим клиентам

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Как сообщается в официальном релизе банка, с сегодняшнего дня держатели карт MasterСard, выпущенных Forward Bank, получили возможность пользоваться Apple Pay – легким, безопасным и индивидуальным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.
Пользователи iPhone, Apple Watch, iPad и Mac теперь с легкостью могут совершать покупки как в магазинах, так и в приложениях и на веб-сайтах благодаря Apple Pay.
«Для оплат с Apple Pay можно использовать смартфон, начиная с iPhone 6 (включая iPhone SE). Клиенты Forward Bank могут токенизировать свою карту для оплат с Apple Pay через приложение Wallet, а также непосредственно в мобильном приложении Forward Оnline. Для этого надо установить приложение Forward Online, авторизоваться в нем, выбрать карту и выбрать опцию «Добавить в Apple Wallet», — сказано в сообщении банка.
Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не сохраняется ни в устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно сохраняется в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному единоразовому секретному коду, генерируемому динамически.
Apple Pay очень просто настроить, при этом клиенты будут продолжать получать бонусы от Forward Bank по своим кредитным или дебетовым картам.
Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на веб-сайтах с использованием iPhone и Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять длинные документы с контактной информацией или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним прикосновением пальца к Touch ID или введением код-пароля на устройстве.
Как уточнила пресс-служба по запросу Минфина, клиенты банка – держатели карт VISA получат возможность пользоваться сервисом в начале наступающего года.
Банк Форвард (Forward Bank) — коммерческий банк, основной фокус деятельности которого направлен на обслуживание частных клиентов в Украине. По состоянию на 01.11.2019 г. регулятивный капитал банка составляет 343,3 млн грн, уставный капитал — 1 152,9 млн грн, средства физических лиц — 1 561,4 млн грн, кредитный портфель — 1 910,6 млн грн. Согласно классификации Национального банка Украины Forward Bank входит в группу банков с иностранным капиталом и является членом Фонда гарантирования вкладов Украины.
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