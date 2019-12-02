Forward Bank подключил бесконтактные платежи Apple Pay своим клиентам

Как сообщается в официальном релизе банка, с сегодняшнего дня держатели карт MasterСard, выпущенных Forward Bank, получили возможность пользоваться Apple Pay – легким, безопасным и индивидуальным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.

Пользователи iPhone, Apple Watch, iPad и Mac теперь с легкостью могут совершать покупки как в магазинах, так и в приложениях и на веб-сайтах благодаря Apple Pay.

«Для оплат с Apple Pay можно использовать смартфон, начиная с iPhone 6 (включая iPhone SE). Клиенты Forward Bank могут токенизировать свою карту для оплат с Apple Pay через приложение Wallet, а также непосредственно в мобильном приложении Forward Оnline. Для этого надо установить приложение Forward Online, авторизоваться в нем, выбрать карту и выбрать опцию «Добавить в Apple Wallet», — сказано в сообщении банка.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не сохраняется ни в устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно сохраняется в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному единоразовому секретному коду, генерируемому динамически.

Apple Pay очень просто настроить , при этом клиенты будут продолжать получать бонусы от Forward Bank по своим кредитным или дебетовым картам.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на веб-сайтах с использованием iPhone и Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять длинные документы с контактной информацией или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним прикосновением пальца к Touch ID или введением код-пароля на устройстве.

Как уточнила пресс-служба по запросу Минфина , клиенты банка – держатели карт VISA получат возможность пользоваться сервисом в начале наступающего года.

Банк Форвард (Forward Bank) — коммерческий банк, основной фокус деятельности которого направлен на обслуживание частных клиентов в Украине. По состоянию на 01.11.2019 г. регулятивный капитал банка составляет 343,3 млн грн, уставный капитал — 1 152,9 млн грн, средства физических лиц — 1 561,4 млн грн, кредитный портфель — 1 910,6 млн грн. Согласно классификации Национального банка Украины Forward Bank входит в группу банков с иностранным капиталом и является членом Фонда гарантирования вкладов Украины.