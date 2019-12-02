0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 200 0

Гончарук: Когда и на каких условиях бизнесмены смогут взять кредит под 5% (видео)

Гончарук: Когда и на каких условиях бизнесмены смогут взять кредит под 5% (видео)

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство запускает программу по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых.

Об этом он сказал в видео на Facebook.

Когда запустится программа – с 1 февраля 2020 года.

“По инициативе Президента Владимира Зеленского правительство готовит к старту мощный инструмент – программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Первый этап – доступное кредитование”, – написал Гончарук.

Что предполагается:

  • выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых (выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места);
  • кредиты под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн (бизнес, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%);
  • кредиты под 9% годовых (для бизнеса с выручкой до 50 млн грн).

Участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Что нужно для участия в программе кредитования:

  • бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина;
  • стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес – работать минимум 12 месяцев.

Сферы деятельности – любые: энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги.

“Заявки будут принимать уже скоро. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие по ссылке”, – написал Гончарук.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь 💰

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.