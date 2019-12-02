Гончарук: Когда и на каких условиях бизнесмены смогут взять кредит под 5% (видео)

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Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство запускает программу по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых.
Об этом он сказал в видео на Facebook.
Когда запустится программа – с 1 февраля 2020 года.
“По инициативе Президента Владимира Зеленского правительство готовит к старту мощный инструмент – программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Первый этап – доступное кредитование”, – написал Гончарук.
Что предполагается:
Участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.
Что нужно для участия в программе кредитования:
Сферы деятельности – любые: энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги.
“Заявки будут принимать уже скоро. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие по ссылке”, – написал Гончарук.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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