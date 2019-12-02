Гончарук: Когда и на каких условиях бизнесмены смогут взять кредит под 5% (видео)

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство запускает программу по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых.

Об этом он сказал в видео на Facebook .

Когда запустится программа – с 1 февраля 2020 года.

“По инициативе Президента Владимира Зеленского правительство готовит к старту мощный инструмент – программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Первый этап – доступное кредитование”, – написал Гончарук.

Что предполагается:

выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых (выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места);

кредиты под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн (бизнес, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%);

кредиты под 9% годовых (для бизнеса с выручкой до 50 млн грн).

Участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Что нужно для участия в программе кредитования:

бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина;

стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес – работать минимум 12 месяцев.

Сферы деятельности – любые: энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги.

“Заявки будут принимать уже скоро. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие по ссылке ”, – написал Гончарук.

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