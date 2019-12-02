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Новосад опровергает введение принципа "деньги за школьником"

Новосад опровергает введение принципа "деньги за школьником"

Министр образования и науки Анна Новосад заверила, что принцип “деньги ходят за школьником”, который анонсировал Премьер-министр Алексей Гончарук, не будет внедряться.

Об этом заявила чиновница в комментарии изданию LB.ua.

“У нас с Премьер-министром произошло некоторое недопонимание в терминах. Механизм “деньги ходят за ребенком” пока никто не будет вводить. Однако со следующего года мы будем давать средства на места финансирования заработной платы учителей относительно реального количества учащихся по состоянию на октябрь 2019 года”, – сказала Новосад.

Она пояснила, что “последние несколько лет заработная плата рассчитывалась в соответствии с количеством учеников двухлетней давности, а контингент за последние годы значительно вырос, и получается, что областям не всегда хватало средств, чтобы выплачивать и оклад, и надбавки, в том числе за престижность”.

Министр отметила, что МОН будет поддерживать развитие сети опорных школ.

“Мы будем выделять средства на реконструкцию и строительство опорных школ в селах. Конечно, первый вопрос – к качеству образования, в сельских учреждениях оно часто плохое, но самое важное, когда будет восстановлена хорошая опорная школа, местная власть сможет аргументировать, почему важно возить детей именно в нее. Это, в свою очередь, также будет влиять на повышение зарплаты учителей”, – сказала она.

По материалам lb.ua
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