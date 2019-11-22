В Нацбанке объяснили стремительное падение курса валют

В Национальном банке Украины сообщили, что укрепление гривны и падение курса иностранных валют в Украине является естественным процессом, который объясняется высоким предложением валюты на рынке.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий в интервью «Интерфакс-Украина».

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«Сегодня фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке. При таких условиях укрепление гривны – естественный процесс”, – сообщил Чурий.

По его словам, рубль сейчас поддерживает большой урожай и объемы экспорта зерновых, инвестиции иностранцев в государственные долговые облигации и значительные объемы переводов средств украинских трудовых мигрантов.