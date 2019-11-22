40% топ-менеджеров ожидают улучшения бизнес-климата в следующие полгода — исследование

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
40% топ-менеджеров ожидают улучшения бизнес-климата в течение следующих полгода, в то же время 53% сомневаются, будет ли Украина выгодным рынком для захода новых инвесторов.
Таковы выводы Индекса инвестиционной привлекательности Украины, который дважды в год измеряет Европейская Бизнес Ассоциация.
Отмечается, что по результатам новой волны опроса за вторую половину 2019 года, индекс составил 2,95 баллов из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. В то же время по сравнению с предыдущим периодом показатель индекса несколько вырос (2,85 в первой половине 2019 года).
“Настроения генеральных директоров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжают колебаться. Так, 39% опрошенных считают, что инвестиционный климат является нейтральным, тогда как 37% считают, что он является скорее неблагоприятным, а еще 7% – крайне неблагоприятным.
И только 17% топ-менеджеров положительно оценили бизнес-среду. Напомним, во время предыдущей волны опроса удовлетворенных бизнес-климатом было 19%, а в конце 2018 года – 25%”, – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что оценки бизнеса относительно динамики инвестклимата оказались довольно противоречивыми. 46% респондентов не почувствовали изменений в инвестиционном климате в течение последних 6 месяцев, еще 28% респондентов заметили некоторые изменения к лучшему, а 26% убеждены, что бизнес-климат ухудшился.
“Среди положительных моментов, которые наблюдал бизнес за последние полгода, бизнесмены отметили постепенную стабилизацию политической ситуации, старт реформирования рынка земли, стабильную национальную валюту, реформирование Налоговой и Таможенной служб, запуск механизма концессии, начало работы Высшего антикоррупционного суда, снижение инфляции, отмену лимитов на репатриацию дивидендов, постепенный рост покупательной способности граждан”, – гласят выводы Индекса.
Топ-проблемы:
Также предприниматели жалуются на поспешную и несистемную работу над налоговыми изменениями, медленную дебюрократизацию бизнес-процессов, ситуацию вокруг Нацбанка и давление со стороны правоохранительных органов, медленную модернизацию инфраструктуры, потенциальный срыв сотрудничества с МВФ, турбо-режим работы новой власти и популизм.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде озвучили план "Б" на случай проблем с газом этой зимой4 ч. назад - 798 4
Рада отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движенияВчера, 15:01 - 601 4
"Надра Украины" потеряли газовое месторождение из-за долга в 8 гривен3 ч. назад - 785 3
Физлицам могут ввести упрощенную систему ведения бизнеса8 ч. назад - 2291 3
Президент анонсировал 5% кредиты для бизнеса (видео)10 ч. назад - 2702 3
Президент анонсировал 5% кредиты для бизнеса (видео)10 ч. назад - 2702 3
Физлицам могут ввести упрощенную систему ведения бизнеса8 ч. назад - 2291 3
Ярославский купил банк Пинчука - СМИ7 ч. назад - 2034
Минфин приближается к критическому уровню зависимости от инвесторов-нерезидентов - НайманВчера, 20:01 - 1846
Госслужащим больше не будут давать беспроцентные кредиты на квартиру5 ч. назад - 1778 1
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)2 ч. назад - 139
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)Позавчера, 17:10 - 500
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1685
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3463 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4930 2