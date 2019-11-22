40% топ-менеджеров ожидают улучшения бизнес-климата в следующие полгода — исследование

40% топ-менеджеров ожидают улучшения бизнес-климата в течение следующих полгода, в то же время 53% сомневаются, будет ли Украина выгодным рынком для захода новых инвесторов.

Таковы выводы Индекса инвестиционной привлекательности Украины, который дважды в год измеряет Европейская Бизнес Ассоциация.

Отмечается, что по результатам новой волны опроса за вторую половину 2019 года, индекс составил 2,95 баллов из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. В то же время по сравнению с предыдущим периодом показатель индекса несколько вырос (2,85 в первой половине 2019 года).

“Настроения генеральных директоров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжают колебаться. Так, 39% опрошенных считают, что инвестиционный климат является нейтральным, тогда как 37% считают, что он является скорее неблагоприятным, а еще 7% – крайне неблагоприятным.

И только 17% топ-менеджеров положительно оценили бизнес-среду. Напомним, во время предыдущей волны опроса удовлетворенных бизнес-климатом было 19%, а в конце 2018 года – 25%”, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что оценки бизнеса относительно динамики инвестклимата оказались довольно противоречивыми. 46% респондентов не почувствовали изменений в инвестиционном климате в течение последних 6 месяцев, еще 28% респондентов заметили некоторые изменения к лучшему, а 26% убеждены, что бизнес-климат ухудшился.

“Среди положительных моментов, которые наблюдал бизнес за последние полгода, бизнесмены отметили постепенную стабилизацию политической ситуации, старт реформирования рынка земли, стабильную национальную валюту, реформирование Налоговой и Таможенной служб, запуск механизма концессии, начало работы Высшего антикоррупционного суда, снижение инфляции, отмену лимитов на репатриацию дивидендов, постепенный рост покупательной способности граждан”, – гласят выводы Индекса.

Топ-проблемы:

высокий уровень коррупции;

слабая судебная система;

отток рабочей силы, талантов и капитала.

Также предприниматели жалуются на поспешную и несистемную работу над налоговыми изменениями, медленную дебюрократизацию бизнес-процессов, ситуацию вокруг Нацбанка и давление со стороны правоохранительных органов, медленную модернизацию инфраструктуры, потенциальный срыв сотрудничества с МВФ, турбо-режим работы новой власти и популизм.