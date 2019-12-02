Qualcomm анонсировала флагманский процессор нового поколения

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Компания Qualcomm анонсировала обновление фирменной линейки процессоров Snapdragon. Флагманом линейки стала мобильная платформа Snapdragon 865 с поддержкой камер с рекордным разрешением и передовой нейронный процессор.
Об этом пишет The Verge.
В будущий модельный ряд 2020 года также вошли две модификации чипсета Snapdragon 765 для устройств среднего ценового сегмента.
По заявлению чипмейкера, производительность и энергоэффективность мобильной платформы Snapdragon 865 по сравнению с предшественником выросли на 25%. Выросла и скорость вычислений искусственного интеллекта – до 15 триллионов операций в секунду.
Еще одной особенностью SoC стала поддержка камер с разрешением в 200 мегапикселей, заявлена и возможность записи 8K-видео на скорости 30 кадров в секунду.
Snapdragon 865 поддерживает все актуальные стандарты и частоты 5G (mmWave, Sub 6 GHz, CA, DSS, NSA, SA) и максимальную скорость соединения до 7,5 Гбит/с, но не включает встроенного модема – устанавливать чип Snapdragon X55 второго поколения производителям придется отдельно.
Компания также анонсировала более доступный чипсет Snapdragon 765 с встроенным 5G-модулем Snapdragon X52, который, как и старшее решение, поддерживает весь частотный диапазон 5G, но отличается меньшей скоростью соединения – до 3,7 Гбит/сек.
В линейку также войдет “заряженная” версия SoC под названием Snapdragon 765G для игровых смартфонов среднего ценового сегмента. Ожидается, что смартфоны на базе нового чипсета появятся на рынке уже в феврале 2020 года.
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