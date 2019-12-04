США введут обязательное сканирование лица при пересечении границы

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Министерство национальной безопасности США предлагает ввести норму, согласно которой не только владельцы виз и гости страны, но и граждане США будут обязаны проходить процедуру снятия цифрового отпечатка лица при вʼезде и выезде из страны, передает Reuters.
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По мнению ведомства, это поможет противодействовать террористам, которые пытаются пересекать границу с помощью украденных документов.
Нововведение станет частью более широкой системы для отслеживания путешественников, въезжающих и выезжающих из Соединенных Штатов.
Инициатива уже вызвала возражения со стороны некоторых сторонников конфиденциальности. Джей Стэнли, старший политический аналитик Американского союза гражданских свобод, отметил: «Путешественники, в том числе граждане США, не должны подвергаться инвазивным биометрическим сканированиям просто в качестве условия реализации своего конституционного права на поездки», – сказал он.
Общественность в США обычно имеет от 30 до 60 дней, чтобы прокомментировать предлагаемое регулирование. Федеральное агентство должно потом рассмотреть и отреагировать на комментарии – процесс, который может занять много времени.
Однако при наличии политической воли со стороны администрации Трампа предполагается, что технология будет внедрена в 20 крупнейших аэропортах США уже к 2021 году.
На данный момент законы США освобождают граждан страны от обязанности проходить процедуру сканирования лица при пересечении границы.
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