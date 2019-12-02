0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 347 0

Земельная реформа: кому оставят право на "бесплатные участки"

Земельная реформа: кому оставят право на "бесплатные участки"

В Украине идет подготовка к земельной реформе и открытию рынка сельхозземель, запланированному на 2020 год. Наиболее обсуждаемым оказался проект закона № 2178-10, который фактически отменяет мораторий на продажу сельхозугодий. Он принят в первом чтении 13 ноября и сейчас готовится ко второму чтению.

В частности, власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности. Законопроект будет касаться вопросов распаевания государственных земель и раздачи паев. Этот проект должен быть подан в парламент в ближайшее время. При этом в нем будет идти речь о том, какая часть земель будет отдана общинам, а какая – в частную собственность, и кому именно, пишет Сегодня.

Как рассказал замминистра экономразвития Тарас Высоцкий, в рамках приватизации предстоит решить целый ряд задач. Во-первых, завершить инвентаризацию (это планируется сделать до Нового года). Во-вторых, внедрить прозрачную систему налогообложения этих земель и довести ее до уровня рыночной. В-третьих, должен быть запущен процесс распаевания этих земель. И только после этого будет разрешена их продажа.

Читайте также: В Раде объяснили, как будет работать закон о рынке земли без референдума

Глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский уточнил, что часть паев будут еще выделены социальным категориям.

“В распаевание идет значительная часть земель госпредприятий. Кому идет? Есть разные идеи: от 40 до 60% паев – работникам, бывшим работникам и соцсфере. Также в селах будут иметь квоту АТОшники. Мы с ними договорились две недели назад и подписали меморандум”, – сказал народный депутат.

По его словам, инвентаризация земель госпредприятий уже практически завершена. Однако распаевание земель начнется только в 2020 году, поскольку закон еще не принят даже в первом чтении.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Аграрный рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.