Земельная реформа: кому оставят право на "бесплатные участки"

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В Украине идет подготовка к земельной реформе и открытию рынка сельхозземель, запланированному на 2020 год. Наиболее обсуждаемым оказался проект закона № 2178-10, который фактически отменяет мораторий на продажу сельхозугодий. Он принят в первом чтении 13 ноября и сейчас готовится ко второму чтению.
В частности, власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности. Законопроект будет касаться вопросов распаевания государственных земель и раздачи паев. Этот проект должен быть подан в парламент в ближайшее время. При этом в нем будет идти речь о том, какая часть земель будет отдана общинам, а какая – в частную собственность, и кому именно, пишет Сегодня.
Как рассказал замминистра экономразвития Тарас Высоцкий, в рамках приватизации предстоит решить целый ряд задач. Во-первых, завершить инвентаризацию (это планируется сделать до Нового года). Во-вторых, внедрить прозрачную систему налогообложения этих земель и довести ее до уровня рыночной. В-третьих, должен быть запущен процесс распаевания этих земель. И только после этого будет разрешена их продажа.
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Глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский уточнил, что часть паев будут еще выделены социальным категориям.
“В распаевание идет значительная часть земель госпредприятий. Кому идет? Есть разные идеи: от 40 до 60% паев – работникам, бывшим работникам и соцсфере. Также в селах будут иметь квоту АТОшники. Мы с ними договорились две недели назад и подписали меморандум”, – сказал народный депутат.
По его словам, инвентаризация земель госпредприятий уже практически завершена. Однако распаевание земель начнется только в 2020 году, поскольку закон еще не принят даже в первом чтении.
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