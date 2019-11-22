В Раде объяснили, как будет работать закон о рынке земли без референдума

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Согласно закону об обороте земли, если Верховная Рада не поддержит проведение референдума, иностранцы не смогут покупать землю.
Это в комментарии РБК-Украина пояснил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.
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По его словам, непринятие законопроекта о референдуме может иметь только одно последствие.
“Смотрите, если не будет референдума по любой причине, не будет закона или никто не выступит с инициативой (относительно проведения референдума. – Ред.), или будет референдум с негативными последствиями для иностранцев, с любой причины – это имеет одно последствие: предприниматели, которые основаны иностранцами, не смогут покупать землю”, – заявил Сольский.
По его словам, одной из поправок в подготовленном ко второму чтению законопроекте четко пропишут референдум как условие продажи земли иностранцам.
“Будет написано: кто может с такой-то даты. Например, это украинцы, украинские предприятия, государство, местные общины. Будет написано: “может при условии проведения референдума”. Будет определено, что это возможно только при условии утверждения на референдуме. Это означает, что должно быть принято соответствующее законодательство. В определенный момент, когда через полгода или год-два такое решение по референдуму будет принято субъектом законодательной инициативы, тогда будет внесено это изменение (в закон об обороте земли – ред.) Не будет принято, значит не будут внесены эти изменения”, – добавил он.
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