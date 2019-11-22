"Надра Украины" потеряли газовое месторождение из-за долга в 8 гривен

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Окружной административный суд Киева признал законным отказ Государственной службы геологии и недр продлить действие спецразрешения дочернему предприятию НАК “Надра Украины” “Западукргеология” на работы на газовом месторождении в Ивано-Франковской области, из-за налогового долга в 8,48 гривен.
Соответствующее решение суд принял 25 ноября.
Из материалов заседания известно, что “Западукргеология” еще в 2006 году получила на пять лет специальное разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку Волосянской площади в Ивано-Франковской области. Речь шла о поиске и добыче нефти и природного газа. Позже срок действия разрешения продлили до декабря 2016 года.
За три месяца до окончания действия спецразрешения – 29 августа 2016 года, “Западукргеология” подала в Госгеонедра документы для продолжения работ на Волоснянской площади. Но получила отказ, потому что Госгеонедра получили от центрального офиса Государственной фискальной службы информацию, что по состоянию на 1 сентября 2016 года у дочернего предприятия “Надра украины” была налоговая задолженность в размере 8,48 грн.
Наличие долга перед бюджетом за отчетный период было нарушением условий, при которых выдавалось спецразрешение на газовое месторождение.
После этого “Западукргеология” обратилось в суд, где показало справки налоговой по своему месту регистрации – Галицкой ОГНИ Главного управления ГФС во Львовской области, об отсутствии задолженности.
Но суд не принял их во внимание, так как документы были предоставлены с сопроводительным письмом от февраля 2017 года, после рассмотрения Госгеонедрами вопроса о продлении действия спецразрешения.
Поэтому суд принял решение отказать “Западукргеологии” в иске о признании противоправным отказа Госгеонедра и обязать ее продлить действие спецразрешения.
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