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Терминалы и банкоматы ПриватБанка начали принимать карты UnionPay

Терминалы и банкоматы ПриватБанка начали принимать карты UnionPay

Украина запустила прием карт UnionPay в сети банкоматов и торговых терминалов ПриватБанка.

Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

Пользователи пластиковых карт мировой платежной системы UnionPay International теперь могут использовать свои карты в сети ПриватБанка.

Когда начало действовать – с 3 декабря держатели карт UnionPay смогут расплачиваться ими в гостиницах, ресторанах и торговых точках.

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Также с помощью карт UnionPay можно снимать наличные в банкоматах ПриватБанка по всей стране.

«ПриватБанк предоставляет держателям карт UnionPay качественные финансовые услуги мирового уровня, что поможет украинским торговым предприятиям и малому бизнесу привлечь больше китайских потребителей, – отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Справка Finance.ua:

  • Украина стала 178-й страной мира, в которой развивается сервис обслуживания карт UnionPay.
  • Карты UnionPay эмитируются в 58 странах.
По материалам Finance.UA
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