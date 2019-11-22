Терминалы и банкоматы ПриватБанка начали принимать карты UnionPay

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Украина запустила прием карт UnionPay в сети банкоматов и торговых терминалов ПриватБанка.
Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.
Пользователи пластиковых карт мировой платежной системы UnionPay International теперь могут использовать свои карты в сети ПриватБанка.
Когда начало действовать – с 3 декабря держатели карт UnionPay смогут расплачиваться ими в гостиницах, ресторанах и торговых точках.
Также с помощью карт UnionPay можно снимать наличные в банкоматах ПриватБанка по всей стране.
«ПриватБанк предоставляет держателям карт UnionPay качественные финансовые услуги мирового уровня, что поможет украинским торговым предприятиям и малому бизнесу привлечь больше китайских потребителей, – отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.
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