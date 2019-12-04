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Документы для назначения пенсии за особые заслуги - ПФ

Документы для назначения пенсии за особые заслуги - ПФ

Чтобы получать пенсию за особые заслуги перед Украиной, нужно в Пенсионный фонд подать заявление об установлении такой пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Об этом говорится в Законе “О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”.

Куда подавать документы – в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии.

Документы для предоставления пенсии членам семьи умершего лица, имевшего особые заслуги перед Украиной:

  • копии документов, подтверждающих такие заслуги;
  • свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
  • справка общеобразовательных учебных заведений системы общего среднего образования, профессионально-технических, высших учебных заведений, обучающихся по дневной форме обучения (для назначения пенсии ребенку, который учится на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования;
  • справка о том, что муж (жена), а в случае их отсутствия — один из родителей, дед, бабушка, брат или сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им 8 лет;
  • документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении умершего кормильца.

Справка Finance.ua:

Право на дотационную пенсию имеют:

  • Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной сотни – 40% от общей суммы пенсии;
  • депутаты четырех и более созывов – 20% дотации;
  • многодетные матери, родившие от 5 до 9 детей – 35-39%.

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По материалам Finance.UA
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