Документы для назначения пенсии за особые заслуги - ПФ

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Чтобы получать пенсию за особые заслуги перед Украиной, нужно в Пенсионный фонд подать заявление об установлении такой пенсии за особые заслуги перед Украиной.
Об этом говорится в Законе “О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”.
Куда подавать документы – в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии.
Документы для предоставления пенсии членам семьи умершего лица, имевшего особые заслуги перед Украиной:
Право на дотационную пенсию имеют:
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