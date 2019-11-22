СБУ разоблачила руководителей аграрной сферы на коррупции в госзакупках

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве двух чиновников Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) на получении взятки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что чиновники требовали от бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок.

“Двое должностных лиц НААН требовали от коммерсанта более 50 тысяч долларов “отката” за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии”, – говорится в сообщении.

Силовики задержали чиновников по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения части взятки.

Кроме того, чиновники также продали бизнесмену за миллион долларов должность руководителя одного из подконтрольных предприятий НААН. Продолжаются следственные действия.