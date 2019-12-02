Bentley представил лимитированный гиперкар со скоростью до 333 километров (фото)

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Британский автопроизводитель Bentley представил купе модели Continental GT.
Об этом сообщает портал Motor.
“Компания Bentley представила особую версию купе Continental GT”, – говорится в сообщении.
По данным портала, всего будет изготовлено 15 автомобилей такой модели.
Сам салон лимитированного Bentley Continental GT выполнен в двух цветах: основной – черный Beluga, дополнительный – Radium. В отделке использована алькантара и карбон. Под капотом Contintnel GT установлен 6,0-литровый двигатель с наддувной W12. Его мощность составляет 635 лошадиных сил.
Фото: Motor
Купе набирает скорость в 100 км в час за 3,7 секунды и разгоняется до 333 километров в час.
Цену лимитированного выпуска Bentley Continental GT пока не называют.
Фото: Motor
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