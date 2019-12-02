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Bentley представил лимитированный гиперкар со скоростью до 333 километров (фото)

Bentley представил лимитированный гиперкар со скоростью до 333 километров (фото)

Британский автопроизводитель Bentley представил купе модели Continental GT.

Об этом сообщает портал Motor.

“Компания Bentley представила особую версию купе Continental GT”, – говорится в сообщении.

По данным портала, всего будет изготовлено 15 автомобилей такой модели.

Сам салон лимитированного Bentley Continental GT выполнен в двух цветах: основной – черный Beluga, дополнительный – Radium. В отделке использована алькантара и карбон. Под капотом Contintnel GT установлен 6,0-литровый двигатель с наддувной W12. Его мощность составляет 635 лошадиных сил.


Фото: Motor

Купе набирает скорость в 100 км в час за 3,7 секунды и разгоняется до 333 километров в час.

Цену лимитированного выпуска Bentley Continental GT пока не называют.


Фото: Motor

По материалам УКРИНФОРМ
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