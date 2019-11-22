Рада приняла законы для передачи налоговых данных в США

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Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроекты №2102 и №2103 в рамках имплементации соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (FATCA).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины на странице в FACEBOOK.
Эти документы вносят изменения в законы «О банках и банковской деятельности» (в части порядка раскрытия банковской тайны), «О депозитарной системе Украины» (в части доступа к информации в системе депозитарного учета), а также в Налоговый кодекс, сообщает сайт парламента.
Законопроект №2102 вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности» в части порядка раскрытия банковской тайны и в закон «О депозитарной системе Украины» в части доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета. Порядок раскрытия такой информации в первом случае устанавливается Национальным банком Украины, во втором – НКЦБФР по согласованию с Министерством финансов и Государственной налоговой службой.
Законопроект №2103 вносит изменения в Налоговый кодекс Украины в части определения понятий: подотчетный счет и его владельцы, финансовый агент и финансовый счет; особенности представления отчетности по подотчетным счетам; сбор и получение налоговой информации контролирующими органами от финансовых агентов; наложение штрафа за непредставление, представление с нарушением или с недостоверными сведениями или ошибками отчетов о подотчетных счетах (эта норма направлена, в первую очередь, на стимулирование финансовых агентов соблюдать законодательство об обязанности представления отчета о подотчетных счетах).
После подписания законопроектов президентом, налоговая служба США сможет в автоматическом режиме получать данные об американских налогоплательщиках от Государственной налоговой службы Украины.
“Сейчас соглашение FATCA предусматривает только односторонний обмен информацией. Однако в будущем возможно принятие модели взаимной передачи данных. Украина в ближайшее время планирует присоединиться к многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Multilateral CompetentAuthority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information)», – отмечают в Минфине.
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