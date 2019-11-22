Физлицам могут ввести упрощенную систему ведения бизнеса

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения упрощенной формы бизнеса для физических лиц)”, которым предлагается предоставить физическим лицам право на индивидуальную деятельность.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Целью законопроекта является совершенствование режимов для микробизнеса (групп), чтобы создать условия для дальнейшей «детенизации» самозанятых лиц.
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По мнению авторов проекта Закона, одним из недостатков нынешней системы налогообложения деятельности самозанятых лиц является барьер для входа на рынок, который обострился введением в действие Законов № 128-IX и 129-IX.
Что предлагают:
Законопроект касается предоставления таких видов индивидуальных услуг:
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