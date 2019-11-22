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Физлицам могут ввести упрощенную систему ведения бизнеса

Физлицам могут ввести упрощенную систему ведения бизнеса

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения упрощенной формы бизнеса для физических лиц)”, которым предлагается предоставить физическим лицам право на индивидуальную деятельность.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Целью законопроекта является совершенствование режимов для микробизнеса (групп), чтобы создать условия для дальнейшей «детенизации» самозанятых лиц.

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По мнению авторов проекта Закона, одним из недостатков нынешней системы налогообложения деятельности самозанятых лиц является барьер для входа на рынок, который обострился введением в действие Законов № 128-IX и 129-IX.

Что предлагают:

  • для ФЛП, которые предоставляют индивидуальные услуги, из перечня ниже, предлагается ввести упрощенную систему налогообложения: доходы такого бизнеса будут облагаться налогом на уровне 10% прожиточного минимума в месяц;
  • лимит доходов в год установить на уровне не более, чем 200 размеров прожиточного минимума;
  • освободить индивидуалистов от обязанности ведения учета доходов и расходов, применения РРО и подачи налоговой декларации (в доходах, полученных именно через индивидуальную деятельность).

Законопроект касается предоставления таких видов индивидуальных услуг:

  • ремонт обуви, одежды и бытовых текстильных изделий;
  • ремонт кожаных, галантерейных и дорожных изделий, мебели;
  • ремонт радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов;
  • парикмахерские и косметологические услуги, услуги по маникюру и педикюру, татуировки;
  • услуги домашней прислуги;
  • индивидуальные уроки (репетитор) и индивидуальное воспитание детей (гувернер);
  • услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;
  • груминг.
По материалам Finance.UA
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