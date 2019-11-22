В Кабмине хотят отменить книгу учета для ФЛП, которые не платят НДС

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что они с первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярославом Железняком регистрируют законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

Что предлагают – отменить книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.

“Две недели назад мы провели круглый стол на эту тему, а на этой неделе было собрано едва ли не рекордное количество подписей за этот законопроект от депутатов из всех фракций. Потому что диджитализация — она же как Нокия, Connecting People”, – отметил Дубилет.

Ранее Дубилет сообщал, что в Украине должен появиться электронный сервис, который заменит бумажные квитанции об оплате, например, паспорта, алиментов, пошлин.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые обязывают ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбэк с покупки в случае несоответствия чека.

По этому закону, ФЛП 2, 3 и 4 групп обязуются использовать регистраторы расчетных операций, в том числе в виде приложений на смартфон или компьютер.