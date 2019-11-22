В Кабмине хотят отменить книгу учета для ФЛП, которые не платят НДС

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что они с первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярославом Железняком регистрируют законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой.
Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.
Что предлагают – отменить книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.
“Две недели назад мы провели круглый стол на эту тему, а на этой неделе было собрано едва ли не рекордное количество подписей за этот законопроект от депутатов из всех фракций. Потому что диджитализация — она же как Нокия, Connecting People”, – отметил Дубилет.
Ранее Дубилет сообщал, что в Украине должен появиться электронный сервис, который заменит бумажные квитанции об оплате, например, паспорта, алиментов, пошлин.
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