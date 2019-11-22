0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 362 0

Украина впервые разместила долларовые ОВГЗ под ставку меньше 4%

Украина впервые разместила долларовые ОВГЗ под ставку меньше 4%

Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку доходности по облигациям внутреннего госзайма, номинированным в долларах, до 3,88%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что на аукционе по продаже ОВГЗ 3 декабря Минфин привлек в госбюджет 4,65 млрд грн.

В частности, Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне гособлигации со сроком обращения 3 месяца, 3 года, а также ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте со сроком обращения 1,2 и 2 года.

“Украине впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%.

Благодаря эффективной политике Министерства финансов по управлению государственным долгом, средневзвешенная доходность 1,2-летних ОВГЗ номинированных в долларах США по итогам аукциона составила 3,88% (снижена на 362 базисных пункта).

Средневзвешенная доходность двухлетних бумаг, по сравнению с предыдущим аукционом практически не изменилась и составила 4,08%”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.