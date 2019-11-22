Украина впервые разместила долларовые ОВГЗ под ставку меньше 4%

Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку доходности по облигациям внутреннего госзайма, номинированным в долларах, до 3,88%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что на аукционе по продаже ОВГЗ 3 декабря Минфин привлек в госбюджет 4,65 млрд грн.

В частности, Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне гособлигации со сроком обращения 3 месяца, 3 года, а также ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте со сроком обращения 1,2 и 2 года.

“Украине впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%.

Благодаря эффективной политике Министерства финансов по управлению государственным долгом, средневзвешенная доходность 1,2-летних ОВГЗ номинированных в долларах США по итогам аукциона составила 3,88% (снижена на 362 базисных пункта).

Средневзвешенная доходность двухлетних бумаг, по сравнению с предыдущим аукционом практически не изменилась и составила 4,08%”, – говорится в сообщении.